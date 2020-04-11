Мир

В сети показали очередь в московскую больницу Коммунарка, где лечат пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус. Ранее появились фото из разных районов российской столицы с огромными вереницами карет «скорой помощи».

Видео в Twitter опубликовал блогер с ником «Մιtαuskαs на карантине».

«Очередь врачей „скорой помощи“ на оформление привезенных в Коммунарку больных. Впрочем, ничего особенного. Обычный грипп. Он всегда так выглядит. Путин сказал: каникулы, массовые гуляния и шашлыки! Назло мерзкой Америке и НАТО (главным врагам Россиюшки)!», — написал блогер.

Очередь врачей скорой помощи на оформление привезенных в Коммунарку больных.



Впрочем, ничего особенного. Обычный грипп. Он всегда так выглядит. Путин сказал: каникулы, массовые гуляния и шашлыки! Назло мерзкой Америке и НАТО (главным врагам Россиюшки)!pic.twitter.com/wTqjK0eIUa — Մιtαuskαs на карантине (@A_Vit_) April 11, 2020

В сети пишут, что с такой дистанцией, скоро врачи могут сами стать пациентами.

Отметим, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 13 тысяч 584. COVID-19 выявлен в 82 регионах страны. За последние сутки выявлено 1 667 новых зараженных. За все время пандемии скончались 106 больных. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 045. Вместе с тем под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч россиян.

Напомним, российский президент Владимир Путин разрешил россиянам не работать весь апрель, а сам стал руководить страной дистанционно.

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