Спорт

Несостоявшийся противник Джошуа третий раз в карьере провалил допинг-тест

Американский боксер Джаррелл Миллер, предрекший нашему соотечественнику Александру Усику проблемы в супертяжелом дивизионе, вновь провалил допинг-тест незадолго до своего боя.

Экс-претендент на титул чемпиона WBA в супертяжелом весе должен был провести 9 июля в Лас-Вегасе первый с ноября 2018-го бой против своего соотечественника Джерри Форреста. Но, как сообщает сайт Boxing Scene, обязательное тестирование на допинг перед поединком показало наличие в крови спортсмена запрещенного вещества эндуробола.

«Естественно мы чрезвычайно разочарованы, — цитирует главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума издание The Ring. — Я разговаривал со Спортивной комиссией Невады, и они подтвердили, что проба оказалась положительной на препарат, который у него уже обнаруживали год назад».

Отметим, что для Миллера это уже третий положительный допинг-тест в карьере. В 2014-м американец попался, еще будучи кикбоксером, а в апреле 2019-го — уже в статусе обязательного претендента на бой с британцем Энтони Джошуа, который на тот момент являлся обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бронзового призера Олимпиады-2016 по борьбе шведку Йенни Франссон дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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