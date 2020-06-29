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Происшествия

На Прикарпатье спустя неделю нашли тело третьей жертвы наводнения

13:32 29 июня 2020
река

В воскресенье, 28 июня, в селе Рыбное Косовского района Ивано-Франковской области местные жители нашли тело мужчины, который стал третьей жертвой наводнения в Прикарпатье.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает «Суспільне».

Поисковые работы велись с 22 июня, но были затруднены из-за высокого уровня воды в реке. Мужчину обнаружили около 5 часов вечера. Автомобиль прибило к берегу в другом районе.

Напомним, 22 июня автомобиль Opel Frontera съехал с дороги в русло реки Белый Черемош в селе Яблуница Верховинского района. В машине было два человека — мужчина и женщина. Очевидцы слышали крики о помощи. Также они видели, как из воды вынырнула женщина и через несколько секунд исчезла.

Тело женщины вытащили в тот же день после обеда.

Сильные дожди причинили огромный ущерб Прикарпатью — разрушены дороги, мосты, пострадала железнодорожная инфраструктура. Залиты поля и приусадебные участки. Люди потеряли имущество и домашних животных.

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