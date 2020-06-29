Умер конструктор ракеты, доставившей в космос Юрия Гагарина

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В США умер конструктор, доктор технических наук, профессор Анатолий Дарон. 25 июня не стало выдающегося украинского хирурга Петра Фомина.

«24 июня 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО „Энергомаш“, Анатолий Давидович Дарон», — говорится в сообщении «Энергомаша».

Дарон родился в Одессе. В 1948 году окончил Московский авиационный институт. До 1998 года работал в ОКБ-456 (сейчас — НПО «Энергомаш»), пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

Конструктор руководил разработкой жидкостных реактивных двигателей РД-107 и РД-108 для ракеты Р-7, и созданных на ее основе ракеты «Восток», впервые доставившей человека в космос.

Дарон был кавалером орденов Трудового Красного Знамени, имел другие награды СССР.

С 1998 года с семьей жил в Соединенных Штатах. Умер в результате обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности.

Напомним, 28 июня в одной из клиник Белграда в возрасте 74 лет умер знаменитый футболист и тренер Илия Петкович.

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