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Происшествия

Туристы разъезжаются по домам: под Одессой образовалась многокилометровая пробка (фото)

14:49 29 июня 2020
Пробка на выезде из Одессы

После того, как перед длинными выходными (в понедельник, 29 июня, украинцы не работают, поскольку День Конституции пришелся на воскресенье) на дорогах в сторону Одессы наблюдались огромные пробки, накануне начала рабочей недели скопление машин теперь наблюдаются на выезде из города.

Соответствующее фото публикует издание «Одесса Медиа». Сообщается, что на выезде из Одессы пробка растянулась километров на 10. Самое большое скопление автомобилей наблюдается в районе моста через Хаджибеевский лиман.

А вот так пробки выглядят на гугл-карте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в центре Одессы, где по улицам ходили толпы туристов, а все кафе и рестораны были заполнены несмотря на коронавирус.

Фото с сайта https://odessamedia.net.

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