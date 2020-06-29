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Общество и люди

Карантин? Не слышали: Одессу заполонили толпы туристов (видео)

13:50 29 июня 2020
Одесса, Дерибассовская

В длинные выходные в курортной Одессе наблюдали туристический бум. Несмотря на призывы беречь здоровье и избегать людных мест, приехавшие в город у моря наоборот старались посетить все, что только можно.

Днем на одесских пляжах яблоку негде было упасть, а вечером отдыхающие выходили в центр.

На Дерибасовской звучала музыка. Люди гуляли, не соблюдая дистанцию. Все уличные кафе были забиты.

Видео в Facebook опубликовал Сергей Назаров.

Между тем, в Одессе на утро 29 июня уже подтвердили 1632 случая заражения коронавирусом. Да и не все море в городе пригодно для купания.

Напомним, по результатам исследований Одесского лабораторного центра Минздрава, морская вода вблизи пяти пляжей курорта не соответствует нормативным требованиям. Специалисты не рекомендуют купаться на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также на пляжах «Аркадия» и «Дельфин».

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