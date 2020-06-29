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Угрожал "поломать ноги": история с пьяным на лошади в киевском магазине получила продолжение (видео)
Нетрезвый мужчина на коне, переполошивший персонал и посетителей супермаркета в Киеве, не является владельцем животного. Выяснилось, что коня мужчина отобрал у смотрителя в парке развлечений.
Пока полиция ищет хулигана, владелец коня уже нашелся. Смотритель Слава Ткаченко рассказал в эфире ТСН, что питомца зовут Неждан. Пьяный мужчина увел животное силой, угрожая смотрителю.
«Говорит: дай коня, потому что ударю по морде. Начал мне угрожать. Говорит: я тебе ноги переломаю», — рассказал Ткаченко.
Напомним, ранее жители Лондона стали свидетелями, как лошадь пыталась зайти в автобус.76
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Угрожал "поломать ноги": история с пьяным на лошади в киевском магазине получила продолжение (видео)
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