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Общество и люди

Угрожал "поломать ноги": история с пьяным на лошади в киевском магазине получила продолжение (видео)

23:13 29 июня 2020
магазин конь

Нетрезвый мужчина на коне, переполошивший персонал и посетителей супермаркета в Киеве, не является владельцем животного. Выяснилось, что коня мужчина отобрал у смотрителя в парке развлечений.

Пока полиция ищет хулигана, владелец коня уже нашелся. Смотритель Слава Ткаченко рассказал в эфире ТСН, что питомца зовут Неждан. Пьяный мужчина увел животное силой, угрожая смотрителю.

«Говорит: дай коня, потому что ударю по морде. Начал мне угрожать. Говорит: я тебе ноги переломаю», — рассказал Ткаченко.

Напомним, ранее жители Лондона стали свидетелями, как лошадь пыталась зайти в автобус.

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