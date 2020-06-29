Италия отправила для тонущей Западной Украины электрогенераторы и бензопилы

Украина

После того, как МИД Украины направил обращения в штаб-квартиру НАТО и в Евросоюз с просьбой помочь в ликвидации последствий мощного паводка на западе нашей страны, Италия отправила груз со средствами индивидуальной защиты, безнопилами, электрогенераторами и палатками, передает УНН.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Евросоюза. «В контексте разрушительных наводнений на западе Украины, ЕС продолжает мобилизовать экстренную помощь через механизм гражданской обороны», — отметил он и добавил что средства направляют в дополнение к предоставленным Украине Швейцарией в минувшие выходные.

Также сообщается, что ЕС отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Венгрия согласилась привлечь многонациональный инженерный батальон «ТИСА» для ликвидации последствий наводнений на западе Украины, а Молдова передала пострадавшей от наводнения Буковине гуманитарную помощь — оборудование на 40 тысяч евро.

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