Венгрия направит в Украину батальон "Тиса": названа причина

Украина

«героев» надо знать в лицо

Открывшая все пункты пропуска для украинцев Венгрия согласилась привлечь многонациональный инженерный батальон «ТИСА» для ликвидации последствий наводнений на западе Украины, откликнувшись таким образом на призыв украинского МИДа.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что сейчас дипломаты работают также с другими странами и НАТО для помощи пострадавшим от стихийного бедствия украинским областям.

«Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи», — поблагодарил Кулеба.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что участники батальона готовы отправиться в указанное место, если этого потребует украинская власть.

Как известно, инженерный батальон «Тиса» создан 15 ноября 2002 года в Будапеште главами генеральных штабов венгерской, румынской армий, Вооруженных Сил Словацкой Республики и Украины. Основные задачами батальона являются эвакуация людей, оборудования и имущества во время стихийных бедствий, участие в восстановлении дорог и расчистке завалов, оборудование и строительство временных мостов, поставка в пострадавшие районы питьевой воды и тому подобное.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, острая фаза ликвидации наиболее тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней.

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