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Молдова помогла пострадавшей от наводнения Буковине (фото)
Молдова передала страдающей от наводнения Буковине гуманитарную помощь — оборудование на 40 тысяч гривен.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, речь идет о бензопилах, генераторах, мотопомпах, мешках для укрепления берегов и другом оборудовании, которое поможет бороться с последствиями непогоды.
Общая стоимость оборудования составила 40 тысяч евро.
Груз лично сопровождал главный спасатель Молдовы — начальник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова генерал Михаил Харабаджиу.
Отметим, что по данным ГСЧС, по состоянию на 28 июня остаются подтопленными более 1,3 тысячи домов в 95 населенных пунктах на Прикарпатье, Буковине, во Львовской и Тернопольской областях.
Напомним, ранее Венгрия согласилась привлечь многонациональный инженерный батальон «ТИСА» для ликвидации последствий наводнений на западе Украины.41
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?