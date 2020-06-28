26.54 / 26.75 29.63 / 30.01
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Молдова помогла пострадавшей от наводнения Буковине (фото)

12:36 28 июня 2020
Молдова помогла пострадавшей от наводнения Буковине (фото)

Молдова передала страдающей от наводнения Буковине гуманитарную помощь — оборудование на 40 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, речь идет о бензопилах, генераторах, мотопомпах, мешках для укрепления берегов и другом оборудовании, которое поможет бороться с последствиями непогоды.

Общая стоимость оборудования составила 40 тысяч евро.

Груз лично сопровождал главный спасатель Молдовы — начальник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова генерал Михаил Харабаджиу.

Отметим, что по данным ГСЧС, по состоянию на 28 июня остаются подтопленными более 1,3 тысячи домов в 95 населенных пунктах на Прикарпатье, Буковине, во Львовской и Тернопольской областях.

Напомним, ранее Венгрия согласилась привлечь многонациональный инженерный батальон «ТИСА» для ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стрельба

Во Львове устроили массовую драку со стрельбой: есть пострадавшие (фото, видео)

генерал Маломуж

К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж

Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер

Самый ужасный преступник Третьего рейха: тайна смерти Генриха Гиммлера

ДТП

Мчал по ночному городу на огромной скорости: в жуткой аварии в Херсоне погиб водитель (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер