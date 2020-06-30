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Ученые выяснили, могут ли статины спасти от коронавируса
Препараты для снижения холестерина (статины) часто назначаются пациентам, у которых выявили атеросклероз, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
Но, оказывается, у статинов есть еще одна необычная сфера применения — при приеме их пациентами с COVID-19 смертность снижается на 45%.
К такому ободряющему выводу пришли ученые из Университета Уханя в Китае, пишет Daily Mail.
Они провели масштабное исследование почти 14 тысяч пациентов и выявили, что пациенты, принимавшие статины, чувствовали себя лучше, реже умирали и реже нуждались в подключении к аппарату ИВЛ, указано в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism.
Среди госпитализированных пациентов, которые принимали препараты, снижающие уровень холестерина в крови, уровень смертности составлял 5,5%. А среди больных, не принимавших статины, уровень смертности доходил до 6,8%.
Результаты исследования также показали, что препараты для снижения артериального давления (ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II) вместе с приемом статинов не увеличивают уровень смертности среди инфицированных COVID-19, хотя и не улучшают течение болезни.
«Эти результаты подтверждают безопасность и потенциальные преимущества терапии статинами госпитализированных пациентов с COVID-19 и обеспечивают обоснование перспективных исследований, которые могут определить, снижают ли статины смертность от COVID-19»,— отмечает Хунлиан Ли, руководитель исследовательской группы из Уханского университета.
Они наблюдали за 14 тысячами пациентов и пришли к выводу, что в первую очередь статины сокращали потребность пациентов в искусственной вентиляции лёгких. А тяжелая статистика показывает, что до 60−70% подключаемых к ИВЛ жертв COVID-19 впоследствии умирают.
Во многих странах сегодня для лечения COVID-19 официально одобрен препарат авифавир — переработанное японское средства против гриппа. В некоторых других странах лицензирован стероид дексаметазон. Оба этих препарата предназначены для больных, уже попавших в лечебные учреждения. Они должны помочь им не дойти до крайней стадии, при которой требуется ИВЛ.
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