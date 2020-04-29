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В протокол лечения больных коронавирусом добавили новый препарат
После того, как в протоколы для лечения больных с коронавирусной инфекцией в больницах внесли препарат «Плаквенил», перечень используемых для борьбы с COVID-19 пополнился препаратами, препятствующими свертыванию крови.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отметивший, что медики констатируют большое количество осложнений, для борьбы с которыми и требуются антикоагулянты, которые применяют при закупорке сосудов тромбами. По его словам, в протокол лечения гепарины внесли после консультации с медиками из других стран.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав внес в перечень рекомендуемых при коронавирусной инфекции лекарственных препаратов «Фавипиравир»
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