Сахарный диабет и болезнь Паркинсона могут вызвать высокие дозы статинов

Здоровье и медицина

Пациентам, у которых выявили атеросклероз, тем, кто перенес инфаркт или инсульт, кардиологи обязательно назначают статины. Эти препараты также необходимы людям с повышенным уровнем холестерина, если его не удается нормализовать без медикаментов. Статины защищают от сердечных и мозговых катастроф, снижая синтез печенью холестерина. Препараты нужно принимать постоянно, но важно, чтобы назначения делал грамотный врач, ведь в последние годы специалисты заговорили не только о пользе статинов, но и о возможных побочных эффектах, которые обычно связаны с высокими дозами. Читайте также: Для сосудов не так страшны жиры, как легкие углеводы: сахар, конфеты, белый хлеб

Исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада) после масштабного исследования заявили, что высокие дозы статинов повышают риск развития диабета. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ. Ученые проанализировали истории болезней 137 тысяч пациентов старше 40 лет, которым были назначены статины после инсульта или инфаркта. На момент госпитализации ни у кого из участников диабет диагностирован не был. Спустя два года после назначения статинов у более чем трех с половиной тысяч пациентов диагностировали диабет. Заболевание выявлялось на 15 процентов чаще у тех, кто получал высокие дозы препаратов для снижения холестерина.

Прежде ученые из университета Восточной Финляндии анализировали данные 8,7 тысячи мужчин в возрасте от 45 до 73 лет. Согласно результатам этого исследования, у тех, кто принимал высокие дозы статинов, риск заболеть диабетом второго типа увеличивался на 46 процентов, особенно если мужчины к тому же имели лишний вес.

Высокие дозы статинов, особенно последнего поколения, на 34 процента повышают риск острого воспаления почек в первые четыре месяца приема. Причем такие проблемы возможны не только у людей с хроническими почечными проблемами. Результаты исследования, проведенного специалистами из Университета Британской Колумбии, опубликовали в журнале British Medical Journal.

Специалисты из Медицинского колледжа штата Пенсильвания определили, что риск развития болезни Паркинсона может возрастать при применении статинов. Результаты исследования были представлены в журнале Movement Disorders. Ученые отметили, что такая взаимосвязь наблюдалась у пациентов, которым назначали липофильные статины. Эти препараты жирорастворимые и могут проникать в структуры головного мозга, предположили исследователи. Они не рекомендовали врачам назначать людям с болезнью Паркинсона и тем, кто к ней предрасположен, липофильные статины.

Но есть и приятный побочный эффект статинов для мужчин. Специалисты из Института сердечно-сосудистых заболеваний в Нью-Джерси (США) проанализировали более десяти клинических исследований и обнаружили, что у мужчин, принимавших статины для снижения холестерина, улучшалась эректильная функция. В этом нет ничего удивительного, считают ученые. Ведь проблемы с эрекцией возникают при заболеваниях сердца и сосудов, повышении артериального давления, а также диабете, ожирении. Нормализовав холестерин, можно избежать этих заболеваний.

Однако статины врач-кардиолог может назначить только мужчине с высоким уровнем холестерина. Если он нормальный, эректильную дисфункцию нужно лечить у сексопатолога. Очень часто она может быть связана с курением, употреблением алкоголя, а также со стрессами, депрессией, предупреждают специалисты.

Американские исследователи также предупреждают о том, что цинк и медь могут снижать эффект статинов. Это во время исследований обнаружил Дуглас Фаулер из Университета Вашингтона (Сиэтл).

Специалисты предупреждают, что отказываться от статинов нельзя, поскольку на сегодняшний день эти препараты считаются лучшей защитой от атеросклероза, гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Но лекарства и их дозировку должен подбирать врач, который также будет контролировать состояние больного, назначать необходимые анализы.

Ученые также напоминают, что важно избавляться от лишнего веса, заниматься физкультурой, нельзя злоупотреблять мучной и жирной пищей. Полезно есть больше овощей и фруктов.

Нормы холестерина общий холестерин должен составлять менее 5,2 ммоль/л

липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) — менее 3,0 ммоль/л

липопротеиды высокой плотности (ЛПВП): у женщин — не ниже 1,2 ммоль/л, у мужчин — не ниже 1,0 ммоль/л,

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что препараты, снижающие уровень холестерина в крови, способствуют раннему старению.

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