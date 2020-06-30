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В Днепре музыкальный руководитель насиловал 12-летнюю девочку и выкладывал видео своих "подвигов" в сети
В Украине участились случаи насилия взрослых людей над несовершеннолетними детьми, притом в самой омерзительной форме — с дальнейшим бахвальством совершенными «подвигами» в сети.
Один из подобных случаев был выявлен в Днепре, где, как установили правоохранители, музыкальный руководитель детского коллектива развращал 12-летнюю девочку, пишет сайт канала «Магнолия ТВ».
Оказалось, что 56-летний мужчина неоднократно насиловал ребенка, применяя психологическое давление. При этом развратные действия он снимал на видео, а после распространял детское порно в сети.
Мужчину задержали, он находился под стражей. Насильнику сообщили о подозрении.
Обвинительный акт против негодяя направили в суд. За изнасилование малолетнего ребенка и распространение порно, ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что суд арестовал на два месяца 30-летнего жителя одного из сел в Веселиновском районе Николаевской области по подозрению в изнасиловании его 13-летней падчерицы. А в Винницкой области полиция задержала 28-летнего жителя Ямполя, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, которая к тому же была его родственницей и жила по соседству.6
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