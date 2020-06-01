Будем жить: первая вакцина против COVID-19 прошла испытание на людях

Мир

По мере распространения коронавируса регулярно появляются сообщения о создании вакцины против опасного заболевания. Но в одном случае она оказывается пассивной, в другом — не подтвержденной экспериментальным путем и т. д.

Теперь за дело взялись китайцы и, похоже, сделали решительный шаг по направлению создания средства борьбы с коронавирусом: согласно статье в журнале The Lancet, группа ученых из Пекинского института биотехнологий не только создала первую противоковидную вакцину, но и провела начальную фазу клинических испытаний на 108 здоровых добровольцах.

В результате вакцина признана безопасной, хорошо переносимой и способной генерировать иммунный ответ против SARS-CoV-2. Такие оптимистичные данные получены через 28 дней с начала тестов.

Финальные результаты ожидаются через полгода: за это время проведут все проверки, которые покажут, насколько иммунный ответ, который дает вакцинирование, защищает при встрече с возбудителем нынешней пандемии.

Вакцина относится к типу векторных, основана на вирусе-носителе, относящемся к аденовирусам и имеет обозначение Ad5-nCoV. Векторными называют вакцины, принцип «сборки» которых основан на генной инженерии. В безопасный для человека (или животного) вектор — ослабленный вирус-носитель (в его роли, как правило, выступают аденовирусы, способные вызывать легкую простуду) — встраивается генетический материал вируса, от которого планируется получать иммунитет (в этом случае — SARS-CoV-2).

Исследование провели на добровольцах от 18 до 60 лет, без COVID-19 в анамнезе. Проверялись различные дозировки вакцины: в низкой дозе (5×1010 вирусных частиц / 0,5 мл, 36 человек), средней (1×1011 вирусные частицы / 1,0 мл, 36 человек) или высокой (1,5×1011 вирусных частиц / 1,5 мл, 36 человек). Авторы проверили, как препарат влияет на оба варианта иммунного ответа: со стороны выработки антител и со стороны обучения Т-клеток. В идеале вакцина должна простимулировать и то, и другое.

Разрабатываемая вакцина продуцирует специфичные к искомому коронавирусу антитела и обучившиеся на вирусе Т-клетки. В течение двух недель после вакцинации все уровни дозы препарата вызывали определенный уровень иммунного ответа в форме связывающих антител (которые могут связываться с коронавирусом, но не обязательно атакуют его — группа с низкими дозами 16/36, 44%; среда доза 18/36, 50%; высокая доза 22/36, 61%), и у некоторых участников обнаруживались нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 (группа с низкой дозой 10/36, 28%; средняя доза 11/36, 31%; высокая доза 15/36, 42%).

Через 28 дней практически у всех участников в крови определялись связывающие антитела (они могут связываться с вирусом, но не обязательно будут его атаковать). Нейтрализующие (те, что непосредственно «заточены» на борьбу с врагом) обнаружены у половины участников, получивших вакцины низкой и средней дозировок, и у трех четвертей участников, получивших высокодозированный препарат. Чем больше времени проходило с момента вакцинации, тем больше антител и у большего числа вакцинированных обнаруживалось.

Кроме того, Ad5-nCoV эффективно создала быстрый Т-клеточный ответ у большинства добровольцев, опять же, прямо коррелировавший с дозой вакцинации, а также устойчивый ответ через 28 дней. Побочные эффекты обычны для вакцинации и были слабо или умеренно выражены: на значительную лихорадку пожаловался всего один испытуемый.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие страны близки к массовому выпуску вакцины от коронавируса.

161

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter