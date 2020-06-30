Украина

В Минздраве заявили о резком росте числа госпитализированных с коронавирусом и пневмонией

Среди 706 новых случаев коронавирусной инфекцией, подтвержденных на утро вторника, 30 июня, COVID-19 выявили у 63 детей и 56 медработников, 192 пациента попали в больницу.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отметивший серьезный рост количества пациентов, которым показана госпитализация. Так, по его словам, за неделю (с 22 по 28 июня) в больницу попали 1410 пациентов — их количество возросло едва ли не в два раза по сравнению с предыдущими периодами.

При этом Максим Степанов напомнил, что госпитализируют заболевших, находящихся в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести. Министр также отметил резкий рост количества пациентов, у которых диагностировали пневмонию — за прошлую неделю заболели 4705 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 30 июня, в Украине с начала пандемии подтверждены 44 344 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1159 случаев с летальным исходом и 19 115 случаев выздоровления пациентов.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter