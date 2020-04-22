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Шоу-бизнес

«На что теперь жить?» У Волочковой украли все деньги

15:54 22 апреля 2020 307
Анастасия Волочкова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Не успела актриса Светлана Светличная рассказать прессе, что ее обокрал журналист, как на мошенников и воров пожаловалась другая российская звезда — Анастасия Волочкова. Она осталась совсем без денег.

Как рассказала балерина кп.ру, утром она получила уведомление, что с ее банковской карты списано более 160 тысяч рублей. «Через минуту пришло сообщение, что списано еще 200 рублей. И так каждую минуту. В общей сложности со счета балерины было списано 192 тысячи 500 рублей», — говорится в материале.

Волочковой в уведомлениях также посоветовали обратиться к судебному приставу, но ей никто так и не ответил.

«Мой помощник нашёл на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО „Тонус-клуб“. Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют. Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции», — пожаловалась Волочкова.

Она говорит, что теперь не может прокормить свою семью. «Есть траты с коммунальными услугами, с больным отцом-инвалидом, которому нужны постоянные перечисления на лечение и уход. Куда теперь идти, кому жаловаться… На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях», — резюмировала Волочкова.

Ранее мы сообщали, что аферисты похитили 7 миллионов гривен со счетов жителей оккупированного Донбасса.

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