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«На что теперь жить?» У Волочковой украли все деньги
Не успела актриса Светлана Светличная рассказать прессе, что ее обокрал журналист, как на мошенников и воров пожаловалась другая российская звезда — Анастасия Волочкова. Она осталась совсем без денег.
Как рассказала балерина кп.ру, утром она получила уведомление, что с ее банковской карты списано более 160 тысяч рублей. «Через минуту пришло сообщение, что списано еще 200 рублей. И так каждую минуту. В общей сложности со счета балерины было списано 192 тысячи 500 рублей», — говорится в материале.
Волочковой в уведомлениях также посоветовали обратиться к судебному приставу, но ей никто так и не ответил.
«Мой помощник нашёл на сайте судов, что в 2017 году на меня подал в суд некий ООО „Тонус-клуб“. Якобы это списание в его пользу. Хотя я ничего про этот суд не знаю. Видимо, аферисты орудуют. Оставили меня без денег в период пандемии. На карте были отложены деньги на продукты, я хотела заказать еду на период самоизоляции», — пожаловалась Волочкова.
Она говорит, что теперь не может прокормить свою семью. «Есть траты с коммунальными услугами, с больным отцом-инвалидом, которому нужны постоянные перечисления на лечение и уход. Куда теперь идти, кому жаловаться… На что теперь жить? На время пандемии все закрыто, но аферисты даже в такое непростое время наживаются на честных людях», — резюмировала Волочкова.
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