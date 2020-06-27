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Гламур

"Изыди!": Собчак выгнали из монастыря и надавали тумаков (видео)

15:08 27 июня 2020
Ксения Собчак

Известная российская журналистка и политик Ксения Собчак сообщила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала снимать фильм про отца Сергия (Романова).

«На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана», — написала она в Telegram.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Собчак поехала туда снимать про программу про схиигумена Сергия, но не успели они подойти, как на съёмочную группу напали.

«Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — рассказала Собчак. На место инцидента вызвали полицию.

«Мы хотим написать заявление по факту порчи имущества, избиения», — заявила она. По словам телеведущей, в монастыре её команда расследовала издевательства над детьми. Об этом им рассказал один из бывших послушников, но о разговоре прознали внутри, и началось вот это вот.

В то же время, Всеволод Могучев, представитель отца Сергия, говорит, что ничего такого не было — людей Собчак (и её саму) не били. И всё это чистой воды хайп.

«Людей, как минимум, точно не били. Это очень качественные профессиональные действия для того, чтобы когда вышел ролик на канале, у него было много просмотров», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время российская телеведущая часто становится участницей различных скандалов и инцидентов. Так, недавно она попала в больницу с серьезной травмой лица. Ксения показала видео из палаты, где лежит на кровати с бинтами на носу, и сообщила, что перенесла срочную операцию.

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