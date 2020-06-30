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Здоровье и медицина

Вакцину против коронавируса испытают на китайских военных

10:27 30 июня 2020
китай

В Китае начинаются массовые испытания вакцины против COVID-19. Первыми тестовую вакцину испробуют на военных. Центральная военная комиссия Китая разрешила проводить эксперименты в течение года.

Разработала вакцину Ad5-nCoV биотехнологическая компания CanSino Biologics совместно с Академией военно-медицинских наук и медицинским научно-исследовательским центром, сообщает Bangkok Post.

Руководство фармкомпании объявило, что их образец вакцины уже прошел две стадии клинических испытаний и на этом этапе подтвердил как безопасность, так и хорошую способность вызывать иммунный ответ. При этом ученые предупреждают, что даже если испытания на военных пройдут удачно, это еще не означает, что вакцину разрешат для широкого использования.

Разработка CanSino Biologics стала первой вакциной, прошедшей первую и вторую фазу клинических испытаний. Тестировали вакцину Ad5-nCoV с 16 марта 2020 года в китайском городе Ухань, который стал центром распространения пандемии COVID-19.

Напомним, в мире на сегодня есть несколько разработок, претендующих на то, чтобы в будущем стать вакциной против COVID-19. Эффективное средство профилактики коронавируса ищут в Китае, США, в нескольких лабораториях Европы.

Фото reddit.com

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