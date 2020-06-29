Украина

На границе с Венгрией снова заработали пункты пропуска: что важно знать

Венгрия, как и анонсировалось ранее, с 01:00 понедельника, 29 июня, полностью возобновила работу КПП на границе с Украиной.

Как сообщают в Госпогранслужбе, заработали пункты пропуска «Вилок — Тисабеч», «Лужанка — Берегшурань», «Косино — Барабаш» и «Дзвонковое — Лонья».

В украинской погранслужбе, отметившей, что по состоянию на 8:00 утра эти пункты пропуска уже пересекли 625 человек (185 — на въезд в Украину и 440 — на выезд) напомнили, что в Венгрии не отправляют на карантин граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От них не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

«Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Венгрия возобновляла движение через границу пассажирских автобусов.

Фото ГПСУ.



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