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Мир

Украинцам могут разрешить въезд в ЕС с 1 июля

12:47 26 июня 2020
Флаг ЕС

С 1 июля украинцам могут разрешить въезд в Евросоюз — после того, как некоторым категориям граждан уже позволили разрешили летать в европейские страны. Как сообщает Euronews, в предварительном проекте, касающемся открытия внешних границ Украина указана в числе 54 стран, жителей которых могут пустить в ЕС.

Документ, который еще находится на стадии обсуждения, предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

Из постсоветстких стран в список него вошли Украина, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Россию, Молдову и Армению в список не внесли. Отсутствуют в нем также США.

Разногласия в ЕС возникли относительно критериев, по которым страны будут попадать в «зеленый список», поскольку статистика по уровню заболеваемости в некоторых государствах ставится под сомнение.

Список могут пересматривать каждые две недели с учетом последних данных по эпидемиологической обстановке в странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной: сроки и требования к проезжающим.

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Украинцам могут разрешить въезд в ЕС с 1 июля

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