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Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в подаренные Зеленским квартиры
Жильцы разрушенного взрывом дома на столичных Позняках уже предвидят проблемы с получением нового жилья. После громкой церемонии «вручения ключей от новых квартир» семьи обнаружили, что выдали им не ключи, а сертификаты на получение жилья в пока еще недостроенном доме по ул. Метрологической, 42, в ЖК «Хрустальные фонтаны».
В первые дни после трагедии было заявлено, что новое жилье получат 12 семей. Пострадавшие отмечают, что в их сертификатах указан только технический номер дома — не указан ни реальный адрес, ни этаж, ни площадь будущей квартиры, а потому есть пространство для недопониманий и злоупотреблений.
Жильцы не могут не только попасть в свои новые квартиры, но даже увидеть их. «Туда нас не пускают. Мы ничего не знаем и не видели. Ключи есть, но нас туда не пускают, мы не можем посмотреть, что это за квартира», — рассказала жительница пострадавшего дома в эфире «5 канала».
«Говорят, что якобы там еще не убрали строительный мусор и там может быть опасно», — говорят жильцы.
Одна из семей, связавшись с отделом продаж, выяснила, что хоть в сертификате и указана трехкомнатная квартира, но на самом деле это двухкомнатное помещение.
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что квартиры пострадавшим на Позняках куплены не из бюджета, а выделены компанией-застройщиком. Глава государства не рассказал, что Офис президента предложил строительной компании в ответ за такую щедрость.
Разрушенную секцию дома на Позняках на ул. Соломии Крушельницкой решено демонтировать.
Фото kyiv.dsns.gov.ua527
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!