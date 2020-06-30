26.56 / 26.77 29.62 / 30.05
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Синоптик рассказала, где 1 июля пройдут дожди

11:44 30 июня 2020
Пасмурная погода летом

В среду, 1 июля, атмосферный фронт, который 30 июня принес в Украину осадки, принесет кратковременные дожди в восточные области, Крым, Запорожскую и Днепропетровскую области.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, отдельные дожди вероятные на западе и севере Украины, но, к счастью, они не будут столь сильными, как ранее.

«Поскольку этот фронт холодной, то в его тылу распространится, хотя и временно, прохладный воздух. В течение дня 1 июля в Украине ожидается + 24 + 28 градусов. На юге и юго-востоке жара удержится — до + 28 + 33 градусов», — сообщает синоптик.

Станет прохладнее и в Киеве, где в среду днем ожидается максимум + 25 + 27 градусов. Существенные осадки не предвидятся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 30 июня, в Киеве объявили повышенный уровень опасности — «желтый». В городе возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалами до 15−20 м/с

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

позняки взрыв

Взрыв на Позняках: люди не могут попасть в подаренные Зеленским квартиры

Анита Цой

Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

григорий синченко

Трижды пленный: в Донецке снова задержали патриота Григория Синченко

Турист

Стало известно, кого из украинцев не коснутся ограничения на поездки в ЕС во время пандемии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер