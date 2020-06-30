Синоптик рассказала, где 1 июля пройдут дожди

Украина

В среду, 1 июля, атмосферный фронт, который 30 июня принес в Украину осадки, принесет кратковременные дожди в восточные области, Крым, Запорожскую и Днепропетровскую области.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, отдельные дожди вероятные на западе и севере Украины, но, к счастью, они не будут столь сильными, как ранее.

«Поскольку этот фронт холодной, то в его тылу распространится, хотя и временно, прохладный воздух. В течение дня 1 июля в Украине ожидается + 24 + 28 градусов. На юге и юго-востоке жара удержится — до + 28 + 33 градусов», — сообщает синоптик.

Станет прохладнее и в Киеве, где в среду днем ожидается максимум + 25 + 27 градусов. Существенные осадки не предвидятся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 30 июня, в Киеве объявили повышенный уровень опасности — «желтый». В городе возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалами до 15−20 м/с

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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