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Известная телеведущая крестила дочь (фото)
Телеведущая Анна Панова, вернувшаяся после родов в эфир, крестила дочь Милану. Подробностями семейного таинства ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» поделилась на своей странице в Instagram.
Анна рассказала, что крестить новорожденную дочку они решили в день, когда ей исполнилось три месяца. Ранее они не решались провести обряд из-за карантина. Таинство крещения прошло в храме под Киевом. Отмечали событие узким кругом.
«Крестины Миланы состоялись в день, когда ей исполнилось 3 месяца. Хотелось совершить таинство раньше, но мешал жесткий карантин. И хотя вирус никуда не делся, решили не откладывать: мы действительно верим в глубокий сакральный смысл крестин, поэтому хотели заручиться поддержкой высших сил для нашей дочери. Церковь выбирали тихую и уютную, чтобы не было шумно и людно. Храм Преображения Господня в Ворзеле под Киевом облюбовали с первого взгляда», — рассказала Анна Панова.
Духовынми наставниками Миланы стали близкие друзья и коллеги Анны и ее мужа, не медийные личности.
«Получилось необычно: крестный — с моей стороны, а крестная — со стороны Александра. Их выбирали тщательно и вдумчиво, ведь это не просто компания для семейных застолий — это духовные родители для нашей дочери», — подчеркнула телеведущая.
Напомним, Анна Панова три месяца назад стала мамой, а уже через два месяца вернулась к работе. Телеведущая успешно совмещает материнство и карьеру.
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