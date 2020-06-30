Известная телеведущая крестила дочь (фото)

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Телеведущая Анна Панова, вернувшаяся после родов в эфир, крестила дочь Милану. Подробностями семейного таинства ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» поделилась на своей странице в Instagram.

Анна рассказала, что крестить новорожденную дочку они решили в день, когда ей исполнилось три месяца. Ранее они не решались провести обряд из-за карантина. Таинство крещения прошло в храме под Киевом. Отмечали событие узким кругом.

«Крестины Миланы состоялись в день, когда ей исполнилось 3 месяца. Хотелось совершить таинство раньше, но мешал жесткий карантин. И хотя вирус никуда не делся, решили не откладывать: мы действительно верим в глубокий сакральный смысл крестин, поэтому хотели заручиться поддержкой высших сил для нашей дочери. Церковь выбирали тихую и уютную, чтобы не было шумно и людно. Храм Преображения Господня в Ворзеле под Киевом облюбовали с первого взгляда», — рассказала Анна Панова.

Духовынми наставниками Миланы стали близкие друзья и коллеги Анны и ее мужа, не медийные личности.

«Получилось необычно: крестный — с моей стороны, а крестная — со стороны Александра. Их выбирали тщательно и вдумчиво, ведь это не просто компания для семейных застолий — это духовные родители для нашей дочери», — подчеркнула телеведущая.

Напомним, Анна Панова три месяца назад стала мамой, а уже через два месяца вернулась к работе. Телеведущая успешно совмещает материнство и карьеру.

Недавно во второй раз стала мамой певица Джамала, она поделилась фото с первой прогулки с новорожденным сыном.

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