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Шоу-бизнес

Училась в Киеве, продает вино: СМИ рассекретили молодую жену Макаревича (фото)

13:15 19 мая 2020
Макаревич с женой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который в декабре прошлого года снова женился, живет пока в разлуке с молодой женой.

Четвертая жена артиста Эйнат Кляйн не успела вылететь к мужу до закрытия границ. Да и бизнес у нее в Израиле. Зато издание «Собеседник» связалось с Эйнат, провело свое расследование и узнало много интересного.

Эйнат Кляйн

Эйнат Кляйн

О том, что Эйнат моложе мужа на 30 лет, понятно из ее соцсетей. Училась она в Киеве, где получила диплом журналиста. Позже выехала в Израиль, получила историческое образование, много путешествовала, создала свою туристическую компанию. В одном из туров компании Эйнат и познакомилась с Макаревичем.

Эйнат Кляйн

Сейчас туристический бизнес Эйнат из-за пандемии коронавируса не процветает. Но она занялась другим делом — продает элитное вино из мини-виноделен и устраивает онлайн-дегустации. Логотип проекта разработал и нарисовал Макаревич, он тоже интересуется вином.

Эйнат Кляйн

И еще — когда Эйнат жила в Киеве, ее звали Инна Калинина. За это время она сменила имя, выучила пять языков и стала очень интересной и эффектной женщиной.

Эйнат Кляйн

Эйнат Кляйн

Ну, а сам Макаревич в разлуке с женой тоже работает. Недавно он с Васей Обломовым презентовал новый клип.

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