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Происшествия

Знатно "гейзернуло": в Киеве посреди улицы ударил фонтан (видео)

19:51 20 мая 2020
порыв
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве произошел очередной порыв теплотрассы. На улице Леваневского прорвало трубу тепломагистрали. Огромный поток воды фонтаном забил вверх, залил дорогу, стоящие на тротуаре автомобили.

Порыв случился в результате проведения очередных гидравлических испытаний теплосетей.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, с 19 мая в Киеве начинается второй этап тестирования тепломагистралей.

Горячее водоснабжение отключено в пяти районах столицы — Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском.

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