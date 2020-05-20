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Знатно "гейзернуло": в Киеве посреди улицы ударил фонтан (видео)
В Киеве произошел очередной порыв теплотрассы. На улице Леваневского прорвало трубу тепломагистрали. Огромный поток воды фонтаном забил вверх, залил дорогу, стоящие на тротуаре автомобили.
Порыв случился в результате проведения очередных гидравлических испытаний теплосетей.
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
Напомним, с 19 мая в Киеве начинается второй этап тестирования тепломагистралей.
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