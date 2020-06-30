Происшествия

В Киеве задержали бывшего банкира, требовавшего взятку якобы для зампредседателя НБУ

В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка, который пытался «продать» должность начальника одного из управлений Нацбанка за 25 тысяч долларов. Напомним, не далее чем в начале июня в Харькове задержали двоих мужчин, которые представляясь «личными знакомыми Зеленского», пытались «продать» должность губернатора.

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, организатор схемы утверждал, что представляет интересы одного из заместителей главы НБУ, а часть суммы предназначена для участников конкурсной комиссии для принятия ими «нужного» решения.

Злоумышленника задержали в одном из районов столицы во время получения первой части «гонорара» в размере $ 15 тысяч.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

Операция по разоблачению преступной схемы проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой № 6.

Напомним, один из самых громких скандалов в украинской истории с «продажей должностей» в марте 2020 года спровоцировал брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис. Тогда соответствующие записи «денежных» разговоров Ермака-младшего обнародовал народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос.

Оперативные фото СБУ

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