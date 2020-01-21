24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом задержали вооруженную банду (фото, видео)

19:48 21 января 2020 153
вещественные доказательства
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 21 января, силовики задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на разбойных нападениях в Киевской области.

Как сообщили в Нацполиции, в ходе обысков был изъят транспорт, на котором передвигались нападавшие, несколько единиц оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Полицейские стали отрабатывать бандитов после нападения в Козине в конце 2019 года. Тогда неизвестные в масках напали вынесли из частного дома деньги и ювелирные изделия.

Сейчас фигурантам инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения.

В настоящее время задержанных мужчин подозревают в совершении пяти преступлений. Проверяется их причастность к другим правонарушениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ограблении дома семьи главы Верховного Суда Украины в селе Любимовка Киевской области. А также о нападении банда грабителей на дом родителей бывшего замгенпрокурора Евгения Енина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Алла Пугачева

Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер