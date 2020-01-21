Под Киевом задержали вооруженную банду (фото, видео)

Происшествия

Во вторник, 21 января, силовики задержали членов вооруженной банды, которая специализировалась на разбойных нападениях в Киевской области.

Как сообщили в Нацполиции, в ходе обысков был изъят транспорт, на котором передвигались нападавшие, несколько единиц оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Полицейские стали отрабатывать бандитов после нападения в Козине в конце 2019 года. Тогда неизвестные в масках напали вынесли из частного дома деньги и ювелирные изделия.

Сейчас фигурантам инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения.

В настоящее время задержанных мужчин подозревают в совершении пяти преступлений. Проверяется их причастность к другим правонарушениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ограблении дома семьи главы Верховного Суда Украины в селе Любимовка Киевской области. А также о нападении банда грабителей на дом родителей бывшего замгенпрокурора Евгения Енина.

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