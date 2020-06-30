Скандально известную экс-судью Царевич, отбиравшую права у автомайдановцев, оправдали

Украина

Шевченковский суд признал бывшую судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана. Напомним, этот же суд полностью оправдал трех участников нападения на бывшего народного депутата Мустафу Найема.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

Прокуратура решила обжаловать это решение, поскольку, по мнению представителей стороны обвинения, суду было приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного преступления.

«Отдельное „спасибо“ от меня прокуратуре, которая наделала кучу процессуальных ошибок, поэтому часть доказательств суд не принял во внимание, поскольку они недопустимы и ненадлежащие», — прокомментировала решение суда Оксана Коваленко, которая имела статус потерпевшей в деле.

В комментариях пользователи соцсети назвали решение суда «жестью», но отметили, что подобное решение было ожидаемым.

Судья была одной из тех служителей Фемиды, которые выносили заведомо неправомерные решения в отношении активистов Автомадана, протестовавших в Межигорье в конце декабря 2013 года. А в феврале 2015 года судья не увидела признаков преступления в словах и действиях экс-«регионала» Александра Ефремова.

11 марта 2015 года Винницкий городской суд избрал для Царевич меру пресечения в виде личных обязательств сроком на 2 месяца с необходимостью носить электронный браслет.

В марте 2015 года Рада санкционировала арест судьи, а 29 сентября 2016 года пятый президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги.

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