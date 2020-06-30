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Во Львове трех врачей обвиняют в смерти пациентки

20:39 30 июня 2020
стетоскоп в руках врача

Следователи Шевченковского районного отделения полиции Львова направили в суд обвинительный акт в отношении трех врачей одной из городских больниц. Им инкриминируют халатное отношение к профессиональным обязанностям, повлекшее смерть пациентки.

6 июня 2017 года в одну из львовских больниц поступила 77-летняя местная жительница. Ее лечением занимались врачи гинекологического и хирургического отделений. 28 июня 2017 года пенсионерка умерла, сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

В ходе продолжительного следствия было установлено, что смерть пациентки наступила из-за халатности отдельных работников больницы. Больную недостаточно обследовали, поставили ей неправильный диагноз и назначили не то лечение.

Заведующим гинекологического и хирургического отделения больницы, а также хирургу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врача родильного отделения районной больницы в Хусте Закарпатской области отправили за решетку. Суд признал, что по вине врача в больнице умерла роженица.

Между тем в Жидачеве Львовской области разгорелся скандал из-за хирурга районной больницы, который не оказал медицинскую помощь пострадавшему. Врач находится под следствием, но восстановился на работе. Подробности — в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» На Львовщине врач отказался помочь ветерану АТО, ранее из-за его халатности умер ребенок

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