Украина

"Число заболевших приближается к критической отметке": карантин во Львовской области продлили до 7 июля

Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сохранить карантинные ограничения до 7 июля. Причина — ежедневное увеличение количества инфицированных на 150−240 человек.

«Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150−240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, более тяжелый по сравнению с началом пандемии», — констатировал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

По словам директора департамент здравоохранения Львовской областной администрации Ореста Чемериса, текущая загруженность коек в заведениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19, составляет 44,4% (при норме менее 50%), а показатель динамики роста случаев инфицирования — 24,9% (при норме менее 11%).

Комиссия также рекомендовала обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт в часы пиковой нагрузки.

Напомним, ранее украинцев шокировали массовые купания в целебном источнике в Раковце Львовской области.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter