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"Число заболевших приближается к критической отметке": карантин во Львовской области продлили до 7 июля
Львовская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сохранить карантинные ограничения до 7 июля. Причина — ежедневное увеличение количества инфицированных на 150−240 человек.
«Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150−240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, более тяжелый по сравнению с началом пандемии», — констатировал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
По словам директора департамент здравоохранения Львовской областной администрации Ореста Чемериса, текущая загруженность коек в заведениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19, составляет 44,4% (при норме менее 50%), а показатель динамики роста случаев инфицирования — 24,9% (при норме менее 11%).
Комиссия также рекомендовала обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт в часы пиковой нагрузки.
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"Число заболевших приближается к критической отметке": карантин во Львовской области продлили до 7 июля
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