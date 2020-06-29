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Общество и люди

В разгар эпидемии коронавируса на Львовщине устроили массовое купание в «целебном» источнике (видео)

15:01 29 июня 2020
люди в источнике в Раковце

Несмотря на карантин и заявления медиков о том, что коронавирусом продолжают заражаться сотни людей в Украине, в Раковце Львовской области люди устроили себе «лечение» в местном источнике, который считается целебным.

Видео в Facebook опубликовал Виктор Католык.

«Нужно поехать на святой источник, помочить ноги, чтобы коронавирус нас стороной обходил. Если кому интересно, это Раковец сегодня», — подпись под роликом.

Отметим, во Львовской области на утро 29 июня уже более 5 тысяч зараженных COVID-19. Ежедневно область входит в число лидеров по количеству инфицированных.

Напомним, в курортной Одессе в длинные выходные был аншлаг. Тысячи туристов заполонили улицы города, на пляжах, несмотря на загрязненную воду, масса людей купалась.

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