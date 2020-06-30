Дело о смертельном пожаре в одесском колледже направили в суд: эксперты заметили «странности»

Происшествия

Завершено расследование дела в отношении четырех должностных лиц Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, из-за пожара в котором в декабре 2019 года погибли 16 человек. Во вторник, 30 июня, обвинительный акт направлен в Приморский районный суд.

Директора колледжа, завхоза, заведующую дневным отделением экономики и предпринимательства, а также бывшего (уволившегося еще до ЧП) заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в здании по улице Троицкой.

В прокуратуре особо подчеркивают, что «вследствие трагического события, которое произошло в декабре прошлого года, погибли 16 человек, 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести».

Кроме того, как отмечает следствие, пожар разрушил многоэтажное здание — памятник архитектуры 1914 года, в котором располагались 19 различных организаций и учреждений.

Во время досудебного расследования в данном уголовном производстве правоохранители допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), провели опознание погибших, осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года. Осуществлено 65 выемок документов, назначено и проведено более 60 судебных экспертиз.

Вместе с тем эксперты отмечают, что следствие почему-то ограничилось «кругом лиц, так или иначе связанных непосредственно с колледжем, и не сочло нужным привлечь чиновников рангом повыше». Областных, например, а также из Министерства образования, на балансе которого числится историческое здание. Что делать с выгоревшим строением, до сих пор не решено, оно так и «красуется» в самом центре города.

«Все идет по накатанной схеме — той самой, которую с успехом применили при расследовании и судебных слушаниях по другому резонансному пожару — в детском центре „Виктория“. Там также сделали все возможное, чтобы найти козлов отпущения и увести от ответственности истинно виновных. В частности, городских чиновников. Полагаю, здесь будут действовать аналогично», — прокомментировал известный одесский юрист.

К слову, родители трех девочек, погибших в сентябре 2017 года во время пожара в муниципальном спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория», просят суд взыскать с прокуратуры и полиции почти 18,7 млн гривен. Эти требования они изложили в иске, который принят к производству Приморским районным судом Одессы.

Свои претензии истцы аргументируют тем, что ущерб нанесен бездействием должностных лиц (ответчиками) при проведении неэффективного досудебного расследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе поймали на взятке замначальника главка ГСЧС, которому СБУ инкриминирует ряд громких пожаров, в том числе в колледже экономики, права и гостинично- ресторанного бизнеса, в отеле «Токио Стар», в центре психического здоровья и в детском муниципальном оздоровительном лагере «Виктория», в которых в общей сложности погибли 35 человек.



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