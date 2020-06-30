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Референдум "с кровью": на избирательном участке в России полицейские сломали руку "строптивому" журналисту (видео)
В Санкт-Петербурге прямо на избирательном участке, где голосовали за поправки в Конституцию, напали на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля. По его словам, это сделали полицейский и наблюдатель — бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов.
«Сотрудник полиции с номером 9 175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», — сообщил Френкель.
В избирательной комиссии попытались оправдаться, заявив, что Френкель «агрессивно отреагировал» на просьбу записаться в журнале присутствующих, из-за чего ему сделали замечания. Сотрудники полиции пытались «усмирить» журналиста.
«Он пытался фотографировать лица полицейских, чему те сопротивлялись… Когда его попытались отодвинуть от столов, где он мешал избирателям, он упал и начал кричать, чтобы ему вызвали скорую. Мы, естественно, вызвали скорую — врачи оказали молодому человеку медицинскую помощь. Однако применения силы по отношению к нему не было — его никто не толкал», — заявила глава комиссии.
Нападение на журналиста попало на видео.
Какой пиздец: в Петербурге прямо на избирательном участке корреспонденту Медиазоны менты сломали руку pic.twitter.com/y6CF9Ts6C5— Сталингулаг (@StalinGulag) June 30, 2020
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!