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ЧП под Киевом: в многоквартирном доме обвалилась крыша (фото)
В столичном регионе произошло еще одно чрезвычайное происшествие: в селе Садовое Барышевского района обвалилась крыша многоквартирного двухэтажного дома. Обошлось, к счастью, без пожара, как в недавнем случае на киевских Позняках, тем не менее, в результате обвала заблокированными оказались две квартиры.
Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.
«Обвалилась кровля дома в селе Садовое по улице Гагарина 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем 2 подъезда по 6 квартир. По счастливой случайности судьбы, кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали», — сообщили в ОГА.
Уточняется, что утром в среду комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер ущерба и вопрос восстановления крыши. По предварительной оценке на замену кровли необходимо 500 тысяч гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в Киеве загорелась крыша ресторана общей площадью более сотни квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение полутора часов, в результате инцидента никто не пострадал.31
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