У Зеленского представили проект "инвестиционная няня"

Украина

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций — закон «об инвестиционных нянях» (англ. Investment nanny), которые, по словам главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, призваны «забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать».

Презентация состоялась на заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в Офисе главы государства.

По словам Ковалив, основой документа стала идея, которую президент назвал «инвестиционными нянями».

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

«Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности», — подчеркнула Ковалив.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

«Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов», — отметила Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционной советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Напомним, что впервые о программе «инвестиционная няня» президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в интервью нашему изданию известный предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар заявил о том, что инвесторам нужны не «инвестиционные няни», о которых заявлял президент Украины Владимир Зеленский, а верховенство права и равные правила игры. Причина — в том, что «инвестиционные няни» являются полной противоположностью тому, что хотят услышать инвесторы. Ведь «инвестняни» — про индивидуальный подход, а инвесторов интересуют равные правила игры.

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