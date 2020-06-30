У Зеленского решили прекратить "налоговый террор" с помощью "одного маленького органа"

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться притока в страну инвестиций, которые позволили бы поднять среднюю заработную плату в стране, поэтому выступает за замену всех правоохранительных подразделений, занимающихся экономическими преступлениями, на единый орган финансовых расследований.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, передает Интерфакс-Украина.

«Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система — СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести (их в) один орган — это должен быть один маленький орган финансовых расследований», — сказал Саакашвили на брифинге во вторник.

По его словам, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает ее мировым рекордсменом по террору бизнеса.

«Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора», — добавил глава исполкома по итогам заседании Нацсовета, подчеркнув, что эту позицию глава государства заявил очень радикально, и она должна быть выполнена без всяких отговорок.

Кроме того, глава государства, по словам Саакашвили, выступает с инициативой создания КиевСити — финансового центра в столице страны. В данном случае речь идет о введении элементов международного арбитража и международных законов.

«Это инициатива Зеленского, которая позволит привлечь в Украину десятки миллиардов новых инвестиций и создать много рабочих мест», — отметил глава исполкома.

По его словам, на заседании Нацсовета также был проведен вопрос инвестиционных нянь.

«Мы, наконец-то, увидим этих нянь, которые не будут выглядеть как красивые девушки, а будут выглядеть, в основном, как мужчины вроде нас с Александром (заместитель Саакашвили Ольшанский — ИФ)», — сказал Саакашвили. Он уточнил, что инвестняни будут сопровождать инвестиции и смогут решить проблемы бизнеса на уровне президента, премьер-министра, главы его офиса и Нацинвестсовета, чтобы «забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в интервью нашему изданию известный предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар заявил о том, что инвесторам нужны не «инвестиционные няни», о которых заявлял президент Украины Владимир Зеленский, а верховенство права и равные правила игры. Причина — в том, что «инвестиционные няни» являются полной противоположностью тому, что хотят услышать инвесторы. Ведь «инвестняни» — про индивидуальный подход, а инвесторов интересуют равные правила игры.

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