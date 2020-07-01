Украина

На Волыни священник и руководитель церковного хора заразились коронавирусом

На Волыни, где накануне жертвой коронавирусной инфекции стала 39-летняя роженица, в селе Кошев Луцкого района коронавирус обнаружили у священника, руководителя церковного хора и кассира церкви.

Об этом сообщили в Волынской ОГА.

В ведомстве заявили, что сейчас устанавливают круг контактных лиц. Об этих случаях сообщили главе сельсовета, предоставили необходимые рекомендации, проводят дезинфицирующие мероприятия.

За последние сутки на Волыни зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19, а всего в области подтвердили 2368 случаев коронавируса.

Напомним, ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. COVID-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

Также напомним, что 13 апреля Киево-Печерская лавра в связи со вспышкой коронавируса была закрыта на карантин. Такое решение было принято в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре. В общей сложности в киевской Лавре коронавирусом заболели более 100 монахов, в том числе ее настоятель митрополит Павел.

В конце апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса, при этом 12 человек умерли, а 88 больных выздоровели.

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