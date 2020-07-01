- 04:00 На Волыни священник и руководитель церковного хора заразились коронавирусом
- 03:30 Таким не место в ЕС: Латвия запретила вещание семи пропагандистским телеканалам Киселева
- 02:56 В Москве провели одиночные пикеты в поддержку украинцев и татар в оккупированном Крыму
- 02:32 Очередное нарушение: в МИД рассказали, как отреагируют на запуск оккупантами грузовых поездов в Крым
- 01:55 Дает ложный результат: инфекционист Голубовская рассказала, как часто ошибается ПЦР-диагностика
- 01:30 Стрельба в Ивано-Франковске: ранен местный житель, в области объявлен план "Сирена"
- 00:45 У Зеленского представили проект "инвестиционная няня": что обещают бизнесу
- 00:28 SpaceX запустила ракету с самый мощным спутником GPS для Космических сил США
- 30.06 23:55 ЧП под Киевом: в многоквартирном доме обвалилась крыша
- 30.06 23:20 У Зеленского решили прекратить "налоговый террор" с помощью "одного маленького органа"
- 30.06 22:59 Одессу и другие курорты могут закрыть: в Минздраве выступили с предупреждением
- 30.06 22:33 Первые июльские ярмарки в Киеве: названы адреса
На Волыни священник и руководитель церковного хора заразились коронавирусом
На Волыни, где накануне жертвой коронавирусной инфекции стала 39-летняя роженица, в селе Кошев Луцкого района коронавирус обнаружили у священника, руководителя церковного хора и кассира церкви.
Об этом сообщили в Волынской ОГА.
В ведомстве заявили, что сейчас устанавливают круг контактных лиц. Об этих случаях сообщили главе сельсовета, предоставили необходимые рекомендации, проводят дезинфицирующие мероприятия.
За последние сутки на Волыни зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19, а всего в области подтвердили 2368 случаев коронавируса.
Напомним, ранее митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом. COVID-19 у него обнаружили во время планового лечения хронической болезни.
Также напомним, что 13 апреля Киево-Печерская лавра в связи со вспышкой коронавируса была закрыта на карантин. Такое решение было принято в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре. В общей сложности в киевской Лавре коронавирусом заболели более 100 монахов, в том числе ее настоятель митрополит Павел.
В конце апреля в Киево-Печерской лавре от коронавируса скончались трое монахов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса, при этом 12 человек умерли, а 88 больных выздоровели.17
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Референдум "с кровью": на избирательном участке в России полицейские сломали руку "строптивому" журналисту (видео)
Эндокринолог Константин Зуев: «Человеку, который быстро похудел или поправился, нужно проверить щитовидную железу»
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...