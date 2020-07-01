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Венедиктова назначила встречу Порошенко и записала для него видео
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена в законности составленного подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко, несмотря на заверения стороны зашиты Порошенко. Напомним, дело касается назначения заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.
Она записала видеообращение, в котором настоятельно рекомендовала Порошенко явиться на допрос 1 июля. По ее словам, защитники экс-президента сами ходатайствовали о переносе допроса, соединив его с избранием меры пресечения.
Также она объяснила номер уголовного производства в отношении Порошенко в ЕРДР. По ее словам, в мае 2019 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, по номеру с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении относительно назначения членов Высшего совета правосудия, а в ноябре 2019 года в этот же реестр внесли сведения относительно незаконного назначения первого заместителя Службы внешней разведки. В марте 2020 года данные уголовные производства были объединены в одно производство. В ходе дальнейшего расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался неизменным — 753.
«Впервые за годы независимости Украины мы создаем прецедент, который разрушает касту неприкасаемых. Поэтому, предлагаю пятому президенту Украины продемонстрировать согражданам собственным примером уважение к закону, созданным правоохранительным органам и реформированным судам, и воспользоваться правом на защиту способом, предусмотренным законом и доказывать в суде свою невиновность», — сказала генпрокурор на видео.
Напомним, в середине июня прокуратура неожиданно закрыла три дела против Порошенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов заявлял, что у гражданской жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко есть российские паспорта, которые они получили в оккупированном Крыму.
Скрин видеообращения148
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