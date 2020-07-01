26.56 / 26.76 29.60 / 30.01
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Арбитр, судивший матчи «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов, стал мэром (фото)

11:18 1 июля 2020
Антони Готье

42-летний французский арбитр Антони Готье, имеющий за плечами опыт работы на матчах групповой стадии Лиги чемпионов, подался в политику.

Как сообщает издание L’Equipe, опытный рефери решил баллотироваться на пост мэра в родном городе Байель (провинция Норд) с населением около 15 тысяч человек и набрал 50,3% голосов на выборах против 27,2% у действующего главы города Марка Денеша.

Отсутствие опыта политической деятельности Готье не считает особой проблемой. В интервью сайту 20 minutes Антони отметил, что «хоть в политике, хоть на матче между „ПСЖ“ и „Марселем“ ты обязан выбрать четкий курс и следовать ему».

Добавим, что рефери провел в Лиге 1, высшем дивизионе Франции, более 250 матчей, дважды (в 2011-м и 2013-м) признавался профсоюзом футболистов лучшим арбитром лиги. Также работал на поединках еврокубков, где пересекался в том числе и с украинскими командами. В квалификации Лиги чемпионов-2012/2013 француз зафиксировал выездную победу «Динамо» над голландским «Фейенордом» (1:0), а на групповой стадии турнира в том же сезоне «Шахтер» под его присмотром разгромил в гостях датский «Нордшелланд» (5:2).

Готье пересекался в еврокубках и с "Шахтером", и с "Динамо"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что словенский арбитр Славко Винчич угодил в громкий скандал, будучи арестованным в боснийском городе Биелина.

Фото Getty Images

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северокрымский канал

Война за воду: у Зеленского оценили возможность нового витка российской агрессии

Салон самолета

Какие страны открыли границы для украинцев: опубликован список

Хозяин Кремля

Путин не самоубийца: генерал предупредил Россию о последствиях захвата Херсонской области

Гео Лерос

Лерос рассказал, как к нему относятся в "Слуге народа"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер