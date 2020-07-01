Спорт

Арбитр, судивший матчи «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов, стал мэром (фото)

42-летний французский арбитр Антони Готье, имеющий за плечами опыт работы на матчах групповой стадии Лиги чемпионов, подался в политику.

Как сообщает издание L’Equipe, опытный рефери решил баллотироваться на пост мэра в родном городе Байель (провинция Норд) с населением около 15 тысяч человек и набрал 50,3% голосов на выборах против 27,2% у действующего главы города Марка Денеша.

Отсутствие опыта политической деятельности Готье не считает особой проблемой. В интервью сайту 20 minutes Антони отметил, что «хоть в политике, хоть на матче между „ПСЖ“ и „Марселем“ ты обязан выбрать четкий курс и следовать ему».

Добавим, что рефери провел в Лиге 1, высшем дивизионе Франции, более 250 матчей, дважды (в 2011-м и 2013-м) признавался профсоюзом футболистов лучшим арбитром лиги. Также работал на поединках еврокубков, где пересекался в том числе и с украинскими командами. В квалификации Лиги чемпионов-2012/2013 француз зафиксировал выездную победу «Динамо» над голландским «Фейенордом» (1:0), а на групповой стадии турнира в том же сезоне «Шахтер» под его присмотром разгромил в гостях датский «Нордшелланд» (5:2).

Готье пересекался в еврокубках и с "Шахтером", и с "Динамо"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что словенский арбитр Славко Винчич угодил в громкий скандал, будучи арестованным в боснийском городе Биелина.

Фото Getty Images

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