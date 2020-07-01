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Гламур

Ведущая "Ревизора" развелась через восемь месяцев после свадьбы

11:59 1 июля 2020
Юлия Панкова

Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова, которая в октябре прошлого года вышла замуж, объявила о расставании с мужем. Через восемь месяцев после свадьбы они прияли решение развестись. Об этом Юлия сообщила на своей странице в Instagram.

«Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива», — сообщила Панкова.

Причину развода она не сообщила, лишь подчеркнула, что это было взвешенное решение, без скандалов и взаимных претензий.

«Все хорошенько обдумала, взвесила — и решила идти дальше по жизни без этого человека… Мы осознанно вступили в отношения, и так же осознанно из них вышли», — добавила Юлия.

Напомним, свадьба состоялась 4 октября 2019 года в одном из столичных ресторанов. Юлия не афишировала отношения с будущим мужем, не показывала его лицо и не называла имя супруга.

Ранее телеведущая Инна Шевченко вышла замуж за французского режиссера.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус неожиданно объявили о разводе.

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