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Гламур

Кристина Асмус выступила с заявлением по поводу развода с Гариком Харламовым

11:21 26 июня 2020
Кристина Асмус

Кристина Асмус, объявившая о разводе с Гариком Харламовым, выступила с новым заявлением. Российская актриса отреагировала на слухи о том, что их разрыв является фейковым, якобы они с мужем выполняли задание в развлекательном шоу. Она опровергла участие в проекте Comment Out, а также слова адвоката о разделе имущества. Кристина подчеркнула, что развод — это ее решение, которое она приняла некоторое время назад.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги», — высказалась Асмус на своей странице в Instagram.

Ранее Гарик Харламов также выступил с заявлением, в котором подтвердил, что они действительно разводятся.

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