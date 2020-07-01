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Лучший вратарь ЧМ-2018 купил футбольный клуб (фото)
Обладатель «Золотой перчатки» как лучший вратарь ЧМ-2018 в России бельгиец Тибо Куртуа, отказывающийся признавать внебрачного сына от темнокожей красотки, решил вложиться в покупку футбольного клуба и приобрел команду третьего испанского дивизиона — «Интернасьональ де Мадрид». Вместе с голкипером «Реала», дважды признававшимся лучшим в своем амплуа в испанской примере и становившемся спортсменом года в Бельгии в 2014-м, совладельцем клуба стал еще один футболист — нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас.
Отметим, что это не первое совместное финансовое вложение для футболистов. Ранее они стали владельцами киберспортивной организации DUX Gaming, где будут выполнять роль консультантов. Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, Куртуа и Иглесиас, известные своей страстью к компьютерным играм, пробовали свои силы в гоночном симуляторе F1 2019, где соревновались с пилотами Формулы-1, а также стали участниками проекта #NBATogether, в рамках которого в прямом эфире играли симулятор NBA 2K20 с различными спортсменами и другими звездами.
Добавим, что в нынешнем сезоне Куртуа сыграл за «Реал» во всех турнирах 37 матчей, в которых пропустил 28 мячей, а Иглесиас, проводящий свой первый сезон за «Бетис» после перехода из «Эспаньола», имеет в своем активе 34 матча и 6 забитых мячей. Что касается «Интернасьональ де Мадрид», образованного в 2002 году, то по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/2020 в группе 1 сегунды В команда заняла восьмое место.
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