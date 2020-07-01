"Мокрый снег не грозит": синоптик рассказала о погоде 2 июля

Украина

В четверг, 2 июля, локальные дожди с грозами по-прежнему ожидаются на Западной Украине, а также местами на Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму.

«Значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона Valentin, поэтому будет много солнца и кучевых веселых облаков. Западные дожди приведет фронт циклона Thekla, который распоряжается на территории континентальной Европы и даже организует 2 июля в Норвегии, недалеко от Осло, мокрый снег! (сиреневое пятно на карте)», — пишет на своей страничке в соцсетях синоптик Наталья Диденко.

2 июня днем в большинстве областей температура воздуха ожидается достаточно высокой — до + 27 + 33 градусов. «Украинцам мокрый снег явно не грозит», — шутит синоптик.

В Киеве также будет жарко — днем ожидается + 30 + 32 градуса, осадки маловероятны.

По словам Натальи Диденко, достаточно комфортная температура воздуха в Киеве ожидается на выходных — в пределах + 26 + 28 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице июнь 2020 года стал уникальным по количеству температурных рекордов — только с 10 по 12 июня их было пять. А 8 дней месяца киевляне прожили с максимальной температурой — выше +30,0 °С.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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