Действующий мэр Киева может рассчитывать на поддержку президента, — политолог

Украина

Социологические опросы в июне демонстрирует уверенность позиций действующего главы Киева Виталия Кличко. Об этом заявила в эфире «4 канала» политолог Александра Решмедилова.



«Согласно последней социологии ситуация в Киеве следующая: в Киевсовет „слуги“ заходят с достаточно неплохим результатом, а вот симпатии киевлян склоняются в сторону действующего городского головы Кличко, и эту ситуацию „СН“ перебить будет трудно. Тем более, что киевляне ожидают, что президент поддержит Кличко», — такое мнение высказала Решмедилова.



Политолог отметила, что только часть кандидатов работают с избирателями. Другие же кандидаты не пытаются решать реальные проблемы жителей Киева.



«Если посмотреть, кто какую работу проводит, то видим, что господин Тищенко движется согласно методичке: это и борды, другая социальная деятельность, адресная помощь. Другие кандидаты больше соревнуются за микрофон журналистов, чем за сердца и умы киевлян, поэтому результативность может быть различна», — уверенна политолог Решмедилова.



Ранее стало известно, что июньский опрос ВОО «Передовые правовые инициативы» демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Таким образом Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей. Как и по результатам майского опроса результаты социологии показывают, что выдвижение Николая Тищенко в мэры Киева повышает шансы победы кандидата от «Слуги народа».



В случае, если кандидатом от «Слуги народа» будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.



Опрос ВОО «Передовые правовые инициативы» показал, что большинство избирателей на вопрос, кого от партии «Слуга народа» должен поддержать на выборах мэра Киева президент Зеленский, назвали народного депутата Николая Тищенко, за которого готовы проголосовать 30,01%. За ним следует народный депутат, кандидат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко с 22,55% поддержки.



Напомним, 19 мая народные депутаты фракции «Слуга народа» обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

«Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии „Слуга народа“ планируют кулуарно выдвинуть „технических“ кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии „Слуга народа“, в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией „Слуга народа“ объективных внутрипартийных выборов (праймериз)», — сказано в заявление депутатов «Слуги народа».

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