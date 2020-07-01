Участник плей-офф Лиги чемпионов второй раз за сезон уволил главного тренера (фото)

Спорт

Испанская «Валенсия», матч которой в 1/8 финала Лиги чемпионов назвали «биологической бомбой» по распространению коронавируса, уволила главного тренера Альберта Селадеса, — сообщает официальный сайт клуба.



После карантина, вызванного пандемией коронавируса, «летучие мыши» выиграли лишь один матч из пяти и опустились на восьмое место в турнирной таблице. После завоевания в прошлом сезоне Кубка Испании и успешного выступления в самом престижном клубном турнире Европы, где команда вышла в плей-офф, но уступила по сумме двух матчей итальянской «Аталанте», владелец валенсийцев Питер Лим не стал терпеть неудачных результатов и уволил наставника.



Примечательно, что это уже вторая отставка в «Валенсии» по ходу нынешнего сезона. Осенью 2019-го тренерский пост не по своей воле покинул бразилец Марселино, который, собственно, и привел «летучих мышей» к победе в национальном Кубке и вывел команду в Лигу чемпионов.

Под руководством Марселино "Валенсия" выиграла Кубок Испании и вышла в Лигу чемпионов в прошлом сезоне

Добавим, что в рамках 33-го тура примеры «Валенсия» примет на своем поле соседей по турнирной таблице — «Атлетик» из Бильбао. В случае победы валенсийцы имеют шанс вернуться в зону еврокубков. От седьмого места, дающего право сыграть в квалификации Лиги Европы, «летучих мышей» отделяет всего одно очко.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего тренера киевского «Динамо» Юрия Семина уволили из московского «Локомотива».

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