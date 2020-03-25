Матч Лиги чемпионов назвали «биологической бомбой» по распространению коронавируса (фото)

Спорт

Мэр города Бергамо, где процент заражения коронавирусом среди населения один из самых больших в Италии, Джорджио Гори назвал проведение в Милане матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и испанской «Валенсией» с допуском зрителей на трибуны одной из главных причин масштабного распространения опасного вируса по стране.

«На самом деле, матч был биологической бомбой. В то время никто не знал, что происходит на самом деле. Первый пациент в Италии был официально подтвержден 23 февраля, но если вирус уже циркулировал, то 45 тысяч болельщиков, пришедших на стадион „Сан-Сиро“, вполне могли быть заражены. Также многие смотрели игру в группах, в тот вечер было много контактов, и вирус передавался от одного человека к другому. Однако тот матч был не единственной причиной, потому что настоящая вспышка была в больнице в Альцано-Ломбардо, где больной с неопознанной пневмонией заразил пациентов, врачей и медсестер. Это было центром эпидемии», — приводит слова политика издание Tuttosport.

После игры футболисты благодарили почти 45 тысяч людей, пришедших на стадион

Отметим, что поединок между «Аталантой» и «Валенсией» прошел 19 февраля и завершился победой «бергамаски» — 4:1. Поучаствовал в победном для его команды матче, который посетили 44 263 зрителя, и украинец Руслан Малиновский, выйдя на замену на 81-й минуте. В ответном поединке в Испании «Аталанта» в результативном поединке вновь добыла победу (4:3) и вышла в четвертьфинал турнира.

К слову, в «Аталанте», где уже умерли от коронавируса четыре сотрудника (массажист и администратор юношеских команд, а также два тренера клубной академии), диагностирован первый случай заражения среди футболистов. Инфицированным COVID-19 оказался вратарь Марко Спортьелло, проведший в нынешнем сезоне четыре матча за первую команду «бергамаски».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший одноклубник Андрея Шевченко по «Милану» Паоло Мальдини из-за коронавируса не чувствует вкусы и запахи.

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