Мир

Отдать 95% полномочий: у Лукашенко рассказали о предложении Кремля по созданию Союзного государства

Россия предлагала Беларуси, которая называет себя «единственным союзником РФ, втянутой во все войны и конфликты», передать 95 процентов государственных полномочий на наднациональный уровень в рамках углубления интеграции двух стран.

Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отметивший, что такое предложение было сделано в феврале 2019 года в Сочи, однако не ставший называть его авторов.

«И когда мы посмотрели и его передали президенту, он пригласил меня, и я говорю: «Ну это полное «руки вверх», — сказал Семашко. Приведя в пример Евросоюз, дипломат сказал, что в ЕС на наднациональный уровень отданы 18 процентов полномочий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Виталий Портников считает, что Владимиру Путину от Александра Лукашенко нужна вся Беларусь.

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