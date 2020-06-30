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Путину нужна Беларусь, он будет "дожимать" Лукашенко, — Портников
Российскому президенту Владимиру Путину от его белорусского коллеги Александра Лукашенко, который назвал свою страну «единственным союзником РФ», нужна вся Беларусь.
«Его цели по отношению к этой стране — как, впрочем, и по отношению к Украине — определены и давно артикулированы: «Присоединяйтесь к России областями», — считает известный украинский журналист Виталий Портников.
По его словам, «присоединение областями» выгодно Путину тем, что в результате такого «воссоединения» исчезнет сама возможность возрождения белорусской или украинской государственности.
«Белорусы и украинцы — это не татары или чеченцы, они „такие же россияне“, им даже республики своей в составе России иметь не положено. Но если от Украины в результате поглощения оголтелой бандой чекистов и шовинистов еще может остаться кровавый кусок, который Россия не сможет переварить, то от Беларуси не должно остаться ничего. Даже памяти о том, что она существовала», — пишет Виталий Портников.
По его мнению, хозяин Кремля использует ситуацию в Беларуси, сложившуюся накануне президентских выборов, не отказавшись от соблазна надавить на «единственного союзника», оговорив любую помощь в ответ на политические уступки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич утверждал, что рейтинг Александра Лукашенко невысок — данные из закрытых социологических опросов, которые делал Институт социологии НАН Беларуси, показывают, что уровень доверия президенту Беларуси колеблется в районе 24 процентов.51
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