26.56 / 26.75 29.61 / 30.01
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Путину нужна Беларусь, он будет "дожимать" Лукашенко, — Портников

14:37 30 июня 2020
Путин и Лукашенко

Российскому президенту Владимиру Путину от его белорусского коллеги Александра Лукашенко, который назвал свою страну «единственным союзником РФ», нужна вся Беларусь.

«Его цели по отношению к этой стране — как, впрочем, и по отношению к Украине — определены и давно артикулированы: «Присоединяйтесь к России областями», — считает известный украинский журналист Виталий Портников.

По его словам, «присоединение областями» выгодно Путину тем, что в результате такого «воссоединения» исчезнет сама возможность возрождения белорусской или украинской государственности.

«Белорусы и украинцы — это не татары или чеченцы, они „такие же россияне“, им даже республики своей в составе России иметь не положено. Но если от Украины в результате поглощения оголтелой бандой чекистов и шовинистов еще может остаться кровавый кусок, который Россия не сможет переварить, то от Беларуси не должно остаться ничего. Даже памяти о том, что она существовала», — пишет Виталий Портников.

По его мнению, хозяин Кремля использует ситуацию в Беларуси, сложившуюся накануне президентских выборов, не отказавшись от соблазна надавить на «единственного союзника», оговорив любую помощь в ответ на политические уступки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич утверждал, что рейтинг Александра Лукашенко невысок — данные из закрытых социологических опросов, которые делал Институт социологии НАН Беларуси, показывают, что уровень доверия президенту Беларуси колеблется в районе 24 процентов.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Отобрали «лучшие» вагоны: оккупанты опозорились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту (фото)

польша

Украинского заробитчанина обматерили в польском супермаркете из-за маски: видео скандала попало в сеть

Путин и Лукашенко

Путину нужна Беларусь, он будет "дожимать" Лукашенко, — Портников

СБУ

На Прикарпатье пограничники продавали информацию из баз данных представителям криминалитета

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер