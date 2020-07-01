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Подготовку ко Дню ВМС отметят футбольным турниром с участием звезд эстрады и народных депутатов
В четверг, 2 июля, в 16:00 на тренировочной базе «Динамо» (Столичное шоссе, 45) состоится футбольный турнир, посвященный празднованию Дня Военно-морских сил Украины (отмечается в первое воскресенье июля). В этом турнире примут участие футбольные сборные ВМС Украины, команды морских пехотинцев, народных депутатов и звезд эстрады ФК «Маэстро». В составе команды «Маэстро» на футбольном поле можно будет увидеть актера Виталия Борисюка, бывшего министра культуры Украины Евгения Нищука, звезду украинского футбола Эдуарда Цихмейструка, лидера группы ТНМК Фоззи и многих других.
О предстоящем турнире на своей странице в Facebook написал бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.
Кроме того, ко Дню ВМС Украины планировалось открытие мемориала бывшему командующему Военно-морским флотом Украины Владимиру Бескоровайному. Однако, как сообщил «ФАКТАМ» Сергей Гайдук, из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, мемориал откроют 1 августа.
Читайте интервью с вице-адмиралом Сергеем Гайдуком на сайте «ФАКТОВ»4
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